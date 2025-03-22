حريق هائل يلتهم منزلا في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق هائل في منزل كائن بنطاق مركز الواسطى التابع لمحافظة بني سويف، نتيجة انفجار أسطوانة البوتاجاز، دون خسائر فى الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل يمتلكه " شحاتة.ق.ح"، بقرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنزل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

انتقلت سيارات ومعدات الإطفاء لموقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات المنزل، دون خسائر في الأرواح.

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.