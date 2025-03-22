توزيع لحوم صك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية فى أبوصوير

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شهد مركز ومدينة أبوصوير، توزيع دفعة جديدة من لحوم الصكوك المخصصة للأسر المستحقة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وضمن مشروع صكوك الإطعام الذي تتبناه وزارة الأوقاف لتوفير كميات كبيرة من اللحوم للأسر الأولى بالرعاية.

قامت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية بتسليم مديرية التضامن الاجتماعي كميات من لحوم “صك الإطعام”، بحضور ممثلين عن الجهتين، تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدين وفقًا للكشوف المعتمدة.

وأكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن عملية التوزيع تتم بدقة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة، وفقًا لبيانات الوزارة المعتمدة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة إيصال الدعم إلى مستحقيه، وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، بما يحقق الحماية المجتمعية للفئات المستهدفة، ويعزز جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.