تحرير 135 مخالفة تموينية للمخابز البلدية في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار

أسفرت الحملة عن تحرير 135 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 22 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 15 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 27 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و 28 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و 14 لعدم صرف بون للمواطنين، و 17 محضرا لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، و 3 محاضر لتجميع 20 جوال دقيق بهدف بيعها في السوق السوداء، و 9 محاضر للتصرف في كمية من حصص دقيق المخابز البلدية.

كما جرى ضبط 210 علبة سجائر مجهولة المصدر لدى أحد التجار، فضلا عن ضبط، 18 جوال دقيق مدعم زنة 50 كيلوجرام، قبل تهريبها إلى السوق السوداء بمركز إهناسيا.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.