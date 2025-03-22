صحة الشرقية تدعم مستشفيات شمال سيناء بفريق من الكوادر الطبية

الشرقية ياسمين عزت

وجهت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، فريق طبي من المديرية إلى مدينة العريش، لدعم الخدمات الطبية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن ذلك يأتي ضمن جهود وزارة الصحة والسكان المستمرة، لدعم وتعزيز القطاع الطبي بمحافظة شمال سيناء، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها أهالي قطاع غزة، حيث يتم توفير الكوادر الطبية اللازمة لضمان تقديم الرعاية الصحية بأعلى مستوى داخل المستشفيات.

وأكد الدكتور هاني جميعة على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الفرق الطبية في هذه المهمة الإنسانية، موجهاً الفريق الطبي بضرورة الالتزام بأعلى معايير الرعاية الصحية وتقديم الدعم اللازم للمصابين والمرضى بمعبر رفح ومستشفى العريش ومختلف مستشفيات محافظة شمال سيناء، مع التنسيق الكامل مع الفرق الطبية العاملة هناك لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، أن وكيل وزارة الصحة كلف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بتشكيل كوادر طبية من المحافظة بصورة دورية لدعم مستشفيات شمال سيناء.

ضم الفريق الطبي في هذه الدفعة سبعة أطباء من مختلف التخصصات، وهم: "الدكتور أحمد عزازي السيد طبيب الجراحة العامة، والدكتور صبحي محمود السيد طبيب الباطنة العامة، والدكتور أحمد عبدالحميد بهي طبيب الجراحة العامة، والدكتور حسن عبد الرؤوف طبيب الأطفال، والدكتورة إلهام السيد العربي طبيبة الأطفال والمبتسرين، والدكتور أحمد محمد موسى طبيب الجراحة العامة، والدكتور ماهر محمد علي طبيب جراحة العظام.

وأعرب الأطباء المشاركون عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في هذه المهمة، مؤكدين إيمانهم الكامل بدورهم السامي والنبيل في تقديم الرعاية الطبية، واستعدادهم لبذل أقصى الجهود لخدمة المرضى والمصابين، والمساهمة في تخفيف معاناتهم، انطلاقاً من واجبهم المهني والإنساني.