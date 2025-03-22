محامية أسرة يوسف أحمد: اتحاد الكاراتيه لم يقدم أي دعم لوالد اللاعب طوال فترة الغيبوبة -صور

السويس- حسام الدين أحمد:

أكدت عبير نجم محامية أسرة لاعب الكاراتيه المتوفي يوسف أحمد، أن المباراة الأخيرة التي شارك بها اللاعب ببطولة الجمهورية للكاراتيه بالمركز الأوليمبي بالإسكندرية، لم يحضرها طبيبًا بشريًا أو مسعفًا متخصصًا، رغم أن القانون واللائحة المنظمة في الاتحاد المصري للكاراتيه تشدد على وجودهما.

وأضافت في تصريحات صحفية، عقب تشييع جثمان اللاعب يوسف، أنها اطلعت على التحقيقات في واقعة إصابة اللاعب ودخوله في غيبوبة استمرت 41 يوما ووفاته، والتي تكشف عن إهمال وتقصير من اتحاد الكاراتيه.

وقالت نجم، إن اللاعب يوسف شهيد الإهمال والتقصير من اتحاد الكاراتيه، حيث أهمل مسؤولي الاتحاد حضور طبيب رغم أن اللوائح في أية مباراة محلية أو دولية تشدد على توافر ملف طبي بحالة اللاعب وتواجد طبيب بشري ومسعفين درجة أولى، إلا أن الاتحاد استعان بطالبين بكلية العلاج الطبيعي بدلا من توفير طبيب بشري، ووفر سيارة إسعاف غير مجهزة وغير تابعة لوزارة الصحة بحسب قول المحامية.

وأضافت أن الفيديو المتداول للمباراة يكشف أن اللاعب يوسف لم يتلقى أي إنعاش قلبي، وإنما ظل يحركه ويقلبه الطالبين بطريقة خاطئة عقب سقوطه أرضا، ولو توفر طبيب ومسعف مختص بالتعامل مع الإصابات الرياضية لكانا أجريا ليوسف إنعاش قلبي ليوسف، ولما انقطع الأكسجين عن المخ لمدة قاربت النصف ساعة أدت على تلف بالمخ والدخول في غيبوبة.

وأكدت أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في الواقعة وتقديم ما يفيد ادعائها امام القضاء المصري لوقف مسلسل التقصير والإهمال في حياة اللاعبين، وليعود حق يوسف.

ونفت المحامية تقديم اتحاد الكاراتيه أي دعم او رعاية أو اهتمام بحالة يوسف، لافتة أن والد يوسف كان ينهار ماديا ولم يتلق أي موقف مساندة من الاتحاد.