أهالي السويس يشيعون جثمان يوسف أحمد لاعب الكاراتيه -صور

السويس- حسام الدين أحمد:

شيع المئات من أهالي محافظة السويس، جثمان اللاعب يوسف أحمد مصطفى إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالروض الجديد بطريق "القاهرة- السويس"، بعد غيبوبة استمرت أكثر من 41 يوما.

ووصل جثمان اللاعب يرافقه والده وشقيقه من محافظة الإسكندرية، حيث توفي داخل أحد المستشفيات بعد غيبوبة استمرت 41 يوما، إثر تلقيه ضربة في مباراة بطولة الجمهورية للكاراتيه، والتي أقيمت في المركز الأوليمبي بالإسكندرية.

وأدى المئات من أهالي السويس صلاة الجنازة على اللاعب المتوفى بمسجد أهل التقوى والمغفرة بالروض الجديد، يتقدمهم والده أحمد مصطفى وشقيق اللاعب وأفراد أسرته وأصدقائه، ولم يتحمل عدد من الأصدقاء المشهد الأخير ودفن الشاب، وفقد بعضهم الوعي متأثرا بفراق الصديق وحالة الحزن التي سادت السويس منذ فجر الجمعة عقب الإعلان عن وفاة اللاعب يوسف أحمد مصطفى.

وانهارت أسرة اللاعب ومدربه مصطفى البتيتي خلال نقل الجثمان على مثواه الأخير، وردد المشيعون عبارات تتهم اتحاد الكاراتيه بالإهمال والتقصير والذي نتج عنه تدهور حالة يوسف وتوقف الأكسجين عن المخ بعد إصابته خلال المباراة، دون وجود سيارة إسعاف مجهزة أو طبيب مختص للتعامل مع الحالات المشابهة والوارد حدوثها خلال المباريات.

وقال الكابتن مصطفى بتيتي مدرب اللاعب المتوفي إن اتحاد الكاراتيه لم يوفر في المركز الأوليمبي جهاز الإنعاش الرئوي، ولم تتوفر سيارة إسعاف مجهزة لمثل هذه الحالات، أو طبيب مختص للتعامل مع الحالات الطارئة وكان الأولى أن يتم نقل يوسف إلى مستشفى بالقاهرة متخصصة في للمخ والأعصاب.

وأضاف عقب تشييع الجثمان أن يوسف كان مشروع بطل رياضي، حيث التحق معه بالتدريب منذ أن كان عمره 4 سنوات، وتألق في جميع البطولات التي شارك فيها على مدى 13 عاما، إلا أن أخر مباراة له خرج منها مصابا وتدهورت حالته الصحية حتى توفي فجر اليوم الجمعة.

وكشف المدرب أن والد يوسف كان يسعى للحصول على قرض مع بيع سيارته ليوفر مبلغ من المال يغطي نفقات نقل اللاعب للمركز الطبي العالمي لاستكمال العلاج، لافتا أن يوسف كان طالب بالصف الثالث الثانوي وكان يهيئ نفسه لإختبارات الثقة للالتحاق بالكلية الحربية.