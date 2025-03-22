محافظ المنيا يعقد لقاء مع موظفي إدارتي الشئون الإدارية والمركبات بالديوان



المنيا-جمال محمد:

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، بالعاملين فى إدارتي الشؤون الإدارية والمركبات من موظفى الديوان العام ، في لقاء للاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم بهدف تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود أبو زيد نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات .

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ بصرف بونات مواد غذائية، بالإضافة إلى توزيع كراتين بيض مائدة، دعمًا لهم في ظل الظروف الاقتصادية، كما كلف بدراسة وفحص بعض الحالات الإنسانية بين العاملين لتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكد المحافظ خلال حديثه مع العاملين أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يسعى دائمًا لتقديم الدعم اللازم للموظفين، تقديرًا لجهودهم في العمل، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم هو نهج ثابت في إدارة المحافظة، لضمان تحقيق بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج.

وفي لفتة تقدير وعرفان، وجّه المحافظ بتكريم الموظفين المحالين للمعاش، تقديرًا لجهودهم خلال فترة عملهم، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم كافة العاملين وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.