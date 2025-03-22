إعلان

محافظ المنيا يعقد لقاء مع موظفي إدارتي الشئون الإدارية والمركبات بالديوان

03:35 م السبت 22 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يعقد لقاء مع موظفي إدارتي الشئون الإدارية والمركبات بالديوان (4)
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يعقد لقاء مع موظفي إدارتي الشئون الإدارية والمركبات بالديوان (5)
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يعقد لقاء مع موظفي إدارتي الشئون الإدارية والمركبات بالديوان (6)
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يعقد لقاء مع موظفي إدارتي الشئون الإدارية والمركبات بالديوان (7)
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يعقد لقاء مع موظفي إدارتي الشئون الإدارية والمركبات بالديوان (8)
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يعقد لقاء مع موظفي إدارتي الشئون الإدارية والمركبات بالديوان (9)
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يعقد لقاء مع موظفي إدارتي الشئون الإدارية والمركبات بالديوان (10)
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يعقد لقاء مع موظفي إدارتي الشئون الإدارية والمركبات بالديوان (3)
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يعقد لقاء مع موظفي إدارتي الشئون الإدارية والمركبات بالديوان (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


المنيا-جمال محمد:

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، بالعاملين فى إدارتي الشؤون الإدارية والمركبات من موظفى الديوان العام ، في لقاء للاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم بهدف تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود أبو زيد نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات .

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ بصرف بونات مواد غذائية، بالإضافة إلى توزيع كراتين بيض مائدة، دعمًا لهم في ظل الظروف الاقتصادية، كما كلف بدراسة وفحص بعض الحالات الإنسانية بين العاملين لتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكد المحافظ خلال حديثه مع العاملين أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يسعى دائمًا لتقديم الدعم اللازم للموظفين، تقديرًا لجهودهم في العمل، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم هو نهج ثابت في إدارة المحافظة، لضمان تحقيق بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج.

وفي لفتة تقدير وعرفان، وجّه المحافظ بتكريم الموظفين المحالين للمعاش، تقديرًا لجهودهم خلال فترة عملهم، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم كافة العاملين وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عماد كدواني محافظ المنيا محمود أبو زيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لبيد: الحكومة تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية
ترفع الكوليسترول وتسبب أمراض القلب.. أسوأ 5 أطعمة يمكنك تناولها على الإفطار
ما أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان.. أمين الفتوى يجيب
ارتفاع وتحذير.. طقس يوم الأحد 23 رمضان