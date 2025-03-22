داست بنزين بدل الفرامل.. قرار جديد في واقعة دهس فتاة أب وابنه داخل مول بالإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

حددت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، جلسة يوم 15 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الفتاة المتهمة في حادث دهس أب ونجله بسيارتها داخل جراج مول جرين بلازا بمنطقة سموحة.

كان قسم شرطة سيدي جابر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث دهس داخل جراج مول جرين بلازا بمنطقة سموحة، وإصابة شخصين.

انتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص دهس فتاة لأب ونجله الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، ما أسفر عن إصابتهما بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

ورصدت كاميرا لحظة وقوع الحادث – والذي جرى تداول مقاطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي- أنه أثناء قيادة فتاة لسيارتها ودخولها جراج مول جرين بلازا تصادف مرور أب وزوجته وابنه.

وتظهر مقاطع الفيديو لحظة مروعة إذ تسبب ضغط الفتاة على دواسة البنزين بدلًا من الفرامل في دهس الأب وابنه بعد سير السيارة بسرعة بالغة وسحلهما لمسافة تقترب من 10 أمتار.

تحرر المحضر رقم 5098 لسنة 2025 بقسم شرطة سيدي جابر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.