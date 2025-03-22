"لا أرى النوم لإرضاء المواطن".. محافظ الدقهلية في حوار لمصراوي: "لست بطلًا.. وسعادتي في هذا المشهد"

الدقهليةـ رامي محمود:

محافظ الدقهلية: أسعد لحظاتي هي جولاته المفاجئة في الشوارع

الأبطال الحقيقيون هم التنفيذيون وعمال النظافة

لن يهدأ لي بال حتى أرى كافة شوارع الدقهلية نظيفة

مرزوق يتحدث عن خطة المحافظة للقضاء على المقالب العشوائية

أهتم بتفقد المخابز لضمان حصول المواطنين على الخبز المدعم دون مشقة

أتأثر بالأزمات التي تواجه المواطنين مثل حادث انفجار محل الكنافة

أتمنى أن يخرج من مدارس الدقهلية علماء ومخترعين جدد

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن أسعد لحظاته حين يكون في جولات مفاجئة بالشارع لتفقد حالة الشوارع والمخابز، ورؤيته سعادة المواطنين بالحصول على الخبز البلدي المدعم دون مشقة.

وأضاف مرزوق في حواره لمصراوي، أنه لم يكن أبدًا بطلًا وفقا لوصف المواطنين له، مشيرًا إلى أن الأبطال الحقيقيون هم التنفيذيين وعاملي النظافة الذين يواصلون عملهم ليل نهار من أجل نظافة الشوارع.

وعن مدى رضاه عن مستوى النظافة قال: "لن يهدأ لي بال حتى أرى الحواري والشوارع الداخلية كما أشاهد الشوارع الرئيسية في مستوى النظافة العامة .

إليكم نص الحوار:

في بداية الأمر اسمح لنا أن ننقل لكم سعادة المواطن في المحافظة بأدائك خاصة الجولات الميدانية.. ما تعليفك؟

ـ أود أن أوضح أنني لا أرى النوم سوى ساعات قليلة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عند حلف اليمين الدستورية أن نعمل بجد وتفاني وإخلاص لأجل المواطن، وأسعى إلى تنفيذ ذلك من خلال توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية في ذات الشأن.

البعض يصف محافظ الدقهلية أنه يعمل منفردا دون تعاون من التنفيذيين.. هل يحدث ذلك؟

غير صحيح إطلاقًا "أنا مش بطل علشان أكون لوحدي وعمري ما كنت بطل والأبطال الحقيقيون هم التنفيذيين وعمال النظافة في الشوارع" هم يبذلون قدر كبير من أجل نظافة الشوارع وظهور المحافظة في صورة مشرفة وهم أساس النجاح.

هل أنت راضٍ عن مستوى أداء رؤساء المدن والأحياء؟

نعم راض ولكن تختلف قدرات بعضهم عن الآخر، ووفقًا لذلك أجريت حركتين لنقل رؤساء المدن.

وهل أنت راضٍ عن مستوى النظافة في الشوارع؟

مستوى النظافة رغم تطوره خلال الأشهر الأخيرة لم يكن مرضيًا ولن يهدأ لي بال حتى أرى الشوارع الداخلية والحواري مثل الشوارع الرئيسية في مستوى النظافة وسأفعل ذلك.

كيف استطاعت المحافظة القضاء على المقالب العشوائية؟

في الحقيقة هي خطة دولة وأشرفت على تنفيذها عن طريق منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وجرى القضاء على كافة المقالب العشوائية وإنشاء مصانع تدوير للمخلفات لها قدرة استيعابية ويتم نقل 2100 طن مخلفات شهريًا.

حدثنا عن الخطة الاستثمارية وكيف يتم استغلال الأموال الواردة من وزارة التخطيط؟

في الحقيقة الدقهلية محافظة تعدادها السكاني يبلغ 7 ملايين نسمة، اتسعت مساحتها مع زيادة عدد سكانها وجرى التوجيه نحو صرف معظم الخطة في إعادة تأهيل الشوارع ورصفها والتجميل ودعم منظومة النظافة.

لماذا تهتم دائما بتفقد المخابز وشن حملات مستمرة على أصحابها؟

هذا الأمر بالغ الأهمية، حيث إن الخبز أهم ما يهتم به المواطن المصري بشكل عام وأحرص على تفقد المخابز لمحاولة منع التكدس فبدأت بالتوجيه نحو عدم الصرف إلا لحاملي بطاقتين فقط وبحد أقصى 60 رغيفًا، وبعدها رصد كل من يقوم بتجميع البطاقات، وأصحاب المخابز ممن يقومون بالتلاعب بالأوزان، ومراجعة الحصص المقررة لكل مخبز ومنع بيع الخبز في السوق السوداء.

ما شعورك حينما تتفقد المخابز وتستمع للمواطنين؟

حقيقة سعادتي لا توصف حينما أزور أي مخبز وأرى سعادة المواطن بحصوله على الخبز "بشوف ابتسامة غير عادية لأي مواطن حصل على خبز وبرتاح إن كنت جزء من حل الأزمة".

ظهرت لكم صورة يبدو عليها الخسرة وتفاعل معها الألاف حينما كنت مرافقًا لضحايا حادث انفجار داخل محل الكنافة.. حدثنا عن تفاصيلها؟

فور علمي بوقوع الحادث لم انتقل إلى المكان وتوجهت مباشرة صوب المستشفى وجدت أشخاصًا مصابين بحروق وذويهم في حالة انهيار وصدمة، حاولت قدر المستطاع تهدئتهم وكنت أتابع الحالات بنفسي وتألمت لوفاة أحد الضحايا وإصابة 16 آخرين، فجلست في صالة الاستقبال متأثرًا بما أصابهم فهم أبنائي وشعوري نحوهم كأب يشد من أزر أبناءه المصابين.

ما الذي يتمناه محافظ الدقهلية؟

أتمنى من الله أن أعمل عملّا يرضي الله ورسوله يوم أن ألقي العرض عليه من جبر خاطر كل محتاج وسماع أنين أي مواطن لديه مظلمة، أتمنى أن تتغير ثقافة الناس وخاصة في التعامل مع المخلفات، اتمنى منظومة تعليم جيدة، وفصول يخرج منها زويل ويعقوب جديد وحين أتوجه لزيارة أي مدرسة اعتمد على زيارة المدارس بالقرى وأشاد بمستوى الأداء المشرف من المعلمين وتفاعل الطلاب.