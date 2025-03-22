تحمل 816 سائحًا.. السفينة "أستوريا جراند" تصل ميناء الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

وصلت ميناء الإسكندرية السفينة السياحية " Astoria Grande"، اليوم السبت، على متنها 816 سائحًا من مختلف الجنسيات و427 فردًا من طاقم الخدمة، وذلك للمرة الثانية خلال نحو 15 يومًا.

وترفع السفينة القادمة من ميناء كوسداسي بتركيا علم جمهورية "بالاو"، ومن المقرر أن تواصل رحلتها السياحية إلى إزمير التركي ضمن جولتها بموانئ البحر المتوسط.

وتعد السفينة Astoria Grand واحدة من أكبر السفن السياحية التي تبحر في موانئ البحر المتوسط ويصل طولها إلى 193 متر وعرضها 31 متر والغاطس 6 أمتار.

وأعد ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة حفل استقبال حافل لاستقبال السفينة شمل عددًا من العروض الفنية والفلكلورية التي نالت إعجاب السياح.

وصرح اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى إنهاء إجراءات وصول السياح في دقائق معدودة وتوجهوا إلى زيارة المزارات والمعالم السياحية بالإسكندرية.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتوفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.