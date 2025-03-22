بمشاركة سودانية.. ختام الدورة الرمضانية النسائية بمركز شباب الزهور في بورسعيد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اختتمت الدورة الرمضانية الأولى للسيدات والتي أقيمت بمركز شباب الزهور في محافظة بورسعيد، مساء أمس الجمعة، وذلك بمشاركة فريقين من السودان الشقيق يمثل كل منهما الجالية السودانية بمصر وبعدد ثماني فرق نسائية.

شارك في هذه الدورة 8 فرق من مختلف مراكز شباب بورسعيد بجانب فريقين من الجاليات السودانية،

وحقق فريق مركز شباب "الزهور ب" لقب هذه الدورة بعد مباراة قوية جمعته بفريق المدفعجية السوداني.

ومن جانبه،أعرب محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، عن سعادته باستضافة بورسعيد لهذه البطولة الرمضانية التي تتسم بالخصوصية والتميز حيث تعد البطولة الرمضانية الكروية النسائية الأولى داخل بورسعيد، مما يعبر عن جاهزية جميع الملاعب والمنشآت الرياضية لاستقبال العديد من الفعاليات على مستوى الرجال والنساء.

كما أكد على ترحيبه الشديد بالمشاركة السودانية النسائية والتي تعبر عن الرؤية المصرية الرياضية لجعل الرياضة أهم لغات التقارب والتفاهم بين مصر والشعوب الشقيقة.