طلاب جامعة طيبة يزورون مستشفى الأورام بالأقصر لدعم الأطفال المرضى

الأقصر - محمد محروس:

نظم اتحاد طلاب جامعة طيبة التكنولوجية زيارة إلى مستشفى شفاء الأورمان (لسرطان الأطفال) بمدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، بهدف تقديم الدعم النفسي للأطفال المرضى، وتفعيل خدمة الأنشطة المجتمعية التي تتبناها الجامعة.

ونظم الطلاب خلال الزيارة فعاليات ترفيهية وأنشطة تفاعلية للأطفال، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، والتخفيف من معاناتهم.

أكد الدكتور عادل زين الدين على أهمية هذه الزيارة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والإنساني لدى طلاب الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على غرس روح المسؤولية المجتمعية لدى طلابها، وتفعيل دورهم في خدمة المجتمع، موجها الشكر لاتحاد الطلاب برئاسة الطالب محمد حسام على هذه المبادرة الطيبة.

أعرب الدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن تقديره لجهود اتحاد الطلاب في تنظيم هذه الزيارة، مؤكداً على دعم الجامعة الكامل لمثل هذه الأنشطة التي تساهم في خدمة المجتمع.

من جانبها عبرت إدارة مستشفى شفاء الأورمان والأطفال المرضى وأسرهم، عن شكرهم وتقديرهم لجامعة طيبة التكنولوجية وطلابها على هذه المبادرة الطيبة.