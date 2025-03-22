إعلان

لليوم الثالث.. وقف رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر لسوء الأحوال الجوية

10:44 ص السبت 22 مارس 2025

البالون الطائر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس

قررت هيئة الطيران المدني في الأقصر، اليوم السبت، وقف رحلات البالون الطائر لليوم الثالث على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح.

وأعلنت هيئة السلامة الجوية بمطار الأقصر الدولي إلغاء جميع الرحلات التي كان من المقرر انطلاقها من موقع الإقلاع بالقرنة، غرب الأقصر، وذلك لعدم ملاءمة الظروف المناخية للطيران.

وكان من المنتظر تحليق نحو 50 بالونًا طائرًا، تقل مئات السياح من مختلف الجنسيات، قبل صدور القرار حفاظًا على سلامة الركاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الطيران المدني البالون الطائر مطار الأقصر الدولي رحلات البالون الطائر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان