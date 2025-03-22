لليوم الثالث.. وقف رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر لسوء الأحوال الجوية

الأقصر - محمد محروس

قررت هيئة الطيران المدني في الأقصر، اليوم السبت، وقف رحلات البالون الطائر لليوم الثالث على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح.

وأعلنت هيئة السلامة الجوية بمطار الأقصر الدولي إلغاء جميع الرحلات التي كان من المقرر انطلاقها من موقع الإقلاع بالقرنة، غرب الأقصر، وذلك لعدم ملاءمة الظروف المناخية للطيران.

وكان من المنتظر تحليق نحو 50 بالونًا طائرًا، تقل مئات السياح من مختلف الجنسيات، قبل صدور القرار حفاظًا على سلامة الركاب.