إصابة 7 أشخاص بعد هجوم كلب مسعور في قرية بأسيوط



أسيوط- محمود عجمي:



أُصيب 7 أشخاص بجروح متفرقة، فجر اليوم السبت، بعد تعرضهم لعقر كلب مسعور في قرية العزية التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، مما استدعى نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتعرض عدة أشخاص لهجوم كلب مسعور، ما تسبب في إصابتهم بجروح خطيرة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، فيما تكثف الجهات المختصة جهودها للتعامل مع الكلب المسعور وحماية الأهالي من أي هجمات جديدة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.