إعلان

لحظات رعب.. إنقاذ مسن من تحت أنقاض منزل منهار في أسيوط - صور

03:39 ص السبت 22 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    IMG-20250322-WA0003_4_11zon
  • عرض 7 صورة
    IMG-20250322-WA0004_5_11zon
  • عرض 7 صورة
    IMG-20250322-WA0005_6_11zon
  • عرض 7 صورة
    IMG-20250322-WA0006_7_11zon
  • عرض 7 صورة
    IMG-20250322-WA0002_3_11zon
  • عرض 7 صورة
    IMG-20250322-WA0001_2_11zon
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب مسن بجروح، اليوم، عقب انهيار منزل مكون من طابقين في منطقة الوليدية بمدينة أسيوط، حيث تمكنت فرق الإنقاذ والحماية المدنية من إخراجه من تحت الأنقاض بعد نجاته بأعجوبة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل قديم من طابقين خلف مساكن عزبة السجن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى الموقع، برفقة الإسعاف ورئيس حي شرق الدكتور مصطفى إبراهيم، حيث تبين من المعاينة انهيار العقار بالكامل.

وتمكنت فرق الإنقاذ من العثور على المسن تحت الأنقاض وإخراجه على قيد الحياة، فيما تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لحظات رعب نقاذ مسن من تحت أنقاض منزل منزل منهار في أسيوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موعد أذان فجر السبت 22 من رمضان 2025.. الإمساكية ودعاء السحور