لحظات رعب.. إنقاذ مسن من تحت أنقاض منزل منهار في أسيوط - صور

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب مسن بجروح، اليوم، عقب انهيار منزل مكون من طابقين في منطقة الوليدية بمدينة أسيوط، حيث تمكنت فرق الإنقاذ والحماية المدنية من إخراجه من تحت الأنقاض بعد نجاته بأعجوبة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل قديم من طابقين خلف مساكن عزبة السجن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى الموقع، برفقة الإسعاف ورئيس حي شرق الدكتور مصطفى إبراهيم، حيث تبين من المعاينة انهيار العقار بالكامل.

وتمكنت فرق الإنقاذ من العثور على المسن تحت الأنقاض وإخراجه على قيد الحياة، فيما تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.