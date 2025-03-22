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مزق جسده.. ضبط المتهم بقتل مفتش صحة فرشوط بـ 9 طعنات

02:36 ص السبت 22 مارس 2025

ضبط متهم- أرشيفية

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قنا_عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بقتل مفتش الصحة بـ 9 طعنات وتقطيع جزء من جسده، داخل مسكنه في مدينة فرشوط، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بالعثور على جثة م، مفتش الصحة بإدارة فرشوط بها عدة طعنات داخل مسكنه في مدينة فرشوط.

وبعد تكثيف التحريات تبين أن المتهم في ارتكاب الواقعة يُدعى ع.ع، يبلغ من العمر 45 عامًا، من قرية العركي مركز فرشوط، موظف بإدارة التربية والتعليم، حيث ذهب إلى مسكن المجني عليه وطعنه بآلة حادة 9 طعنات وقطع جزء من جسده وفر هاربًا.


تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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