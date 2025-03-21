ماس كهربائي يشعل النيران في شقة بالمنصورة

الدقهلية ـ رامي محمود:

اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية ببرج عوض أبورزق بشارع المضرب في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مما أدى إلى احتراق الشقة بالكامل، وذلك نتيجة لحدوث ماس كهربائي.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد باندلاع حريق هائل بشقة سكنية في برج سكني بشارع المضرب. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الثاني علوي، ملك "إيمان السيد أحمد"، نتيجة لحدوث ماس كهربائي، مما أدى إلى احتراق محتويات الشقة بالكامل. ولحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي من السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق.