وفاة لاعب الكاراتيه يوسف مصطفى.. ووالده يروي قصة معاناة 41 يومًا

السويس- حسام الدين أحمد:

توفي لاعب الكاراتيه يوسف أحمد مصطفى، لاعب مركز شباب فيصل بالسويس بعد 41 يوما من إصابته في مباراة ببطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 17 سنه، نتج عنها دخوله في غيبوبة وتأثر وظائف الجسم تباعا خلال تلقيه العلاج داخل احدى مستشفيات بمحافظة الإسكندرية.

ضربة أوقفت القلب

وقال أحمد مصطفى والد اللاعب، في تصريحات صحفية قبل وفاة يوسف، إن أبنه يوسف تلقى خلال المباراة ضربة في الجهة اليسرى من الصدر تسببت في اضطراب كهرباء القلب، وتضرر العصب الحائر المسؤول عن تغذية عدة أعضاء في الجسم من بينها الرئة.

7 محاولات إنعاش

وتابع والد اللاعب، أن ابنه يوسف كان يحتاج إلى إسعافات أولية وأطباء متخصصين ووجود سيارة إسعاف فور إصابته مباشرة، وعقب نقله للمستشفى أجرى أطباء متخصصين 7 محاولات لإنعاش القلب حتى استجاب، لكن المدة التي توقف فيها ضخ الدم والأكسجين للمخ والتي قدرت بـ 25 دقيقة، نتج عنها دخول يوسف في غيبوبة وتلف في خلايا المخ.

ميكروب بالرئة

وأضاف والد اللاعب، أن يوسف كان يحتاج إلى عملية شق حنجري إلا أنه أصيب بميكروب في الرئة تسبب في رفع إنزيمات الكلي بنسبة كبيرة مع زيادة سيولة الدم بينما انخفض الضغط إلى 80/30، أجهزة الجسم وتدهورت حالته الصحية.

وكان الأب يعتزم نقل يوسف إلى إحدى المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة لاستكمال العلاج، إلا أنه وافته المنية فجر الجمعة.

13 عام من التدريب واللعب

وقال الكابتن مصطفى بتيتي مدرب الكاراتيه الدولي، إن اللاعب المتوفي يوسف أحمد كان مشروع بطل رياضي، حيث التحق معه بالتدريب منذ أن كان عمره 4 سنوات، وتألق في جميع البطولات التي شارك فيها على مدى 13 عاما، إلا أن أخر مباراة له خرج منها مصابا وتدهورت حالته الصحية حتى توفي فجر اليوم الجمعة.

مباراة بلا إسعاف مجهزة

وتابع الكابتن مصطفى بتيتي إن اتحاد الكرة لم يوفر في الملعب الذي شهد مباراة الكاراتيه جهاز الإنعاش الرئوي، ولم تتوفر سيارة إسعاف مجهزة لمثل هذه الحالات، وكان الأولى أن يتم نقله إلى مستشفى بالقاهرة متخصصة في للمخ والأعصاب.

قرض لاستكمال علاج يوسف

وكشف أن والد يوسف كان يسعى للحصول على قرض مع عائد بيع سيارته لنقل ابنه للمركز الطبي العالمي لاستكمال العلاج، لافتا أن يوسف كان طالب بالصف الثالث الثانوي وكان يهيئ نفسه لإختبارات الثقة للالتحاق بالكلية الحربية.

وساد الحزن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في السويس بعد تداول خبر وفاة يوسف إثر تدهور حالته الصحية، مع تعليقات تعبر عن صدمة المواطنين بعد نبأ الوفاة، إذ تعلق الكثير من أصدقاءه ومتابعي اللاعب بأمل تحسن حالته وشفائه.

حزن في السويس

ونشرت صفحات المؤسسات والأندية الرياضية ومراكز الشباب منشورات للتعزية في وفاة يوسف، في مقدمتها مديرية الشباب والرياضة بقيادة عادل الشيمي، ومركز شباب فيصل برئاسة أحمد فضل زايد، مع مشاركات أصدقاءه داعين له بالرحمة والمغفرة اثر وفاته في أول الليالي الوترية من العشر الأواخر في رمضان.