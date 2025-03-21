بالصور.. أسوان تكرم حفظة القرآن الكريم في احتفالات مهيبة

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت مدن ومراكز محافظة أسوان احتفالات مهيبة لتكريم حفظة القرآن الكريم، حيث شارك رؤساء الوحدات المحلية في هذه الاحتفالات التي عكست اهتمام المحافظة بتشجيع حفظ كتاب الله.

ففي مركز كوم أمبو، جرى تكريم 180 حافظًا وحافظة، بينما شهد مركز إدفو تكريم 600 حافظ وحافظة، وفي مركز دراو، تم تكريم 108 حافظ وحافظة.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بهذه المواهب المشرفة، مؤكدًا أنها نماذج يحتذى بها وقدوة للشباب والأطفال، وحثهم على مواصلة المشاركة في حلقات ومسابقات حفظ القرآن الكريم، والعمل بتعاليمه في حياتهم ومستقبلهم.

وشدد المحافظ على أن تكريم حفظة القرآن الكريم يساهم في دعم وتشجيع الأسر على تعليم أبنائها الدين الصحيح، والالتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة في المعاملات الإنسانية المختلفة.

وبدورهم عبر المكرمون وأسرهم عن سعادتهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من المحافظة، مؤكدين على أن هذا التكريم سيكون دافعًا لهم لمواصلة حفظ كتاب الله والعمل بتعاليمه.