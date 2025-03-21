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المحافظ يؤكد دعمه لعودة نادي أسوان إلى الدورى الممتاز

03:48 م الجمعة 21 مارس 2025
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    المحافظ يؤكد دعمه لعودة نادي أسوان إلى الدورى الممتاز
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    المحافظ يؤكد دعمه لعودة نادي أسوان إلى الدورى الممتاز
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أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وفد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة المستشار الشافعى صالح رئيس النادى.
وأكد الدكتور إسماعيل كمال على دعم المحافظة لنادى أسوان الرياضى، والذى يحتاج أيضاً إلى تكاتف الجهود من مختلف فئات المجتمع ، والوقوف صفاً واحداً لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الدورى الممتاز من جديد دورى الأضواء والشهرة.
ولفت إلى الدور الهام لنادى أسوان الرياضى باعتباره من أكبر الأندية الشعبية على مستوى الصعيد فى الألعاب الجماعية والفردية، بالإضافة إلى دوره فى تقديم الخدمات الشبابية والاجتماعية والترفيهية لأبناء المجتمع الأسوانى على الوجه الأكمل.

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أسوان نادي أسوان الدورى الممتاز
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