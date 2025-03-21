يحجب رؤية البحر.. إزالة حاجز خشبي على كورنيش الإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذ حي المنتزه ثان في الإسكندرية حملة استهدفت إزالة حاجز خشبي يحجب رؤية البحر على كورنيش الإسكندرية.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بتكثيف أعمال إزالة أي حواجز تمنع المواطن من التمتع برؤية الشواطئ والبحر.

وأوضح اللواء الدكتور طه زهير، رئيس حي ثان المنتزه، أنه جرى إزالة حاجز خشبي أمام الشيراتون على الكورنيش يحجب رؤية المواطنين.

وأكد رئيس الحي، في بيان، اليوم الجمعة، على حق المواطن في التمتع برؤية الشاطئ والبحر، مشيرًا إلى إزالة أي تعديات تمنع ذلك وردع المخالفين.