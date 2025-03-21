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حريق يلتهم شقة في الإسكندرية ونجاة أسرة من 5 أفراد (فيديو وصور)

04:34 ص الجمعة 21 مارس 2025
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

اندلع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس بأحد العقارات في منطقة أبو يوسف بحي العجمي غربي الإسكندرية، ما أسفر عن احتراق محتوياتها بالكامل، دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة باندلاع الحريق في عقار بشارع الأحمدي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى الموقع، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الطوابق الأخرى.

ونجا من الحريق خمسة أفراد من أسرة واحدة، فيما رجحت المعاينة الأولية أن يكون الحريق ناجمًا عن ماس كهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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