حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بالغربية (صور)

الغربية - مروة شاهين:

اندلع حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بقرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوة أمنية من مركز شرطة المحلة إلى موقع الحادث، حيث تبين اشتعال النيران في المصنع.

تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب، فيما يجري حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.