العثور على جثة مفتش صحة داخل منزله بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية في قنا على جثة مفتش صحة داخل منزله بمدينة فرشوط، شمال المحافظة، وعليها آثار طعنات نافذة بآلة حادة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة تعود لرجل يبلغ من العمر 54 عامًا، وقد تعرض للطعن بسكين داخل مسكنه، فيما تجري جهات التحقيق فحص الجثة لكشف ملابسات الحادث.

وتلقى مركز شرطة فرشوط بلاغًا بالعثور على جثة داخل منزل وبها شبهة جنائية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.