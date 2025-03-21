مصرع شقيقين وإصابة اثنين في حادث تصادم بصحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي شقيقان مصرعهما وأصيب شقيقاهما الآخران بكسور وجروح خطيرة، إثر حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي شمالي محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث قرب كمين العدوة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى الموقع، وتبين مصرع كلٍّ من: راضي غيطاني أحمد (40 عامًا) وشقيقه مرتضى (38 عامًا)، وإصابة شقيقيهما الآخرين، وجميعهم من محافظة سوهاج.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة بهم من الخلف أثناء توقفهم على جانب الطريق، وكانوا في طريقهم إلى سوهاج لإحياء ذكرى وفاة والدتهم.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى العدوة المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.