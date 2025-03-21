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مصرع شخصين في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي بالسويس

01:04 ص الجمعة 21 مارس 2025

إسعاف

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السويس – حسام الدين أحمد:

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم بين أتوبيس يقل عمالًا وسيارة ملاكي على طريق (السويس – السخنة).

تلقت غرفة إسعاف السويس بلاغًا بالحادث، ووجّه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف، ثلاث سيارات إسعاف إلى الموقع لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الأتوبيس، التابع لأحد مصانع السيراميك، كان يقل 52 عاملًا من الوردية الثالثة، واصطدم بسيارة ملاكي أمام إحدى الشركات الصينية بالسخنة نتيجة السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ما أدى إلى تهشم السيارة بالكامل.

وتدخلت فرق الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية لاستخراج جثماني المتوفين من السيارة، فيما قامت إدارة مرور السويس برفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

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حادث تصادم إسعاف السويس فرق الإنقاذ البري الدكتور مينا فوزي السويس
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