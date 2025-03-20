إخلاء سبيل معلمة وصاحب منزل في واقعة انهيار سقف غرفة بالدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

قررت نيابة دكرنس، تحت إشراف المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، إخلاء سبيل معلمة لغة عربية وصاحب منزل بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية سقوط جزء من سور عقار على غرفة من الطوب اللبن كانت تستخدم كفصل خاص، مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 17 آخرين بقرية عزبة سمعان بمركز بني عبيد.

ووجهت النيابة للمعلمة "دعاء. ص. ا" (43 عامًا) وصاحب العقار "حسن. ع" (50 عامًا) تهمة استخدام مكان غير مؤهل وتعريض حياة التلاميذ للخطر، إضافة إلى إهمال صيانة العقار، ما تسبب في الحادث.

وخلال التحقيقات، أنكر المتهمان مسؤوليتهما عن الواقعة، مشيرين إلى أن الحادث وقع بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة. كما رفضت أسرة الطفل المتوفى توجيه اتهامات للمعلمة، معتبرين الحادث قضاءً وقدرًا.

ووفق تقرير اللجنة الهندسية التابعة لرئاسة مركز بني عبيد، فإن انهيار السقف نجم عن سقوط جزء من سور العقار المجاور بفعل العوامل الجوية، ما أدى إلى وقوع الكارثة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالحادث، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى الموقع، وتبين وفاة طفل وإصابة 17 آخرين جراء سقوط سقف الغرفة أثناء تلقيهم درسًا خصوصيًا.

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