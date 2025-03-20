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انهيار جزئي لعقار من طابقين في بولاق

08:58 م الخميس 20 مارس 2025

انهيار جزئي لعقار أرشيفية

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كتب- محمد الصاوي:

شهدت منطقة بولاق بمحافظة القاهرة، حادث انهيار جزء من عقار مكون من طابقين، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة بسقوط جزء من السقف الداخلي لعقار مكون من طابقين، حيث انهار جزء من السقف في الدور الأول وسقف غرفة بالطابق الثاني.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين عدم وجود أي إصابات بين سكان العقار. تم إخلاء العقار من السكان، وهم أسرتان، وانتقلوا للعيش لدى ذويهم دون المنقولات، لحين الانتهاء من مراجعة اللجنة الهندسية المعنية بالأمر.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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