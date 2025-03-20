إعلان

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ (صور)

08:27 م الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    احتفالية الوفاء
  • عرض 13 صورة
    الاحتفال بيوم الوفاء
  • عرض 13 صورة
    تكريم ١٢ من حفظة القرآن
  • عرض 13 صورة
    تكريم الطلاب
  • عرض 13 صورة
    تكريم حفظة القرآن الكريم كاملا
  • عرض 13 صورة
    جانب من حفل التكريم
  • عرض 13 صورة
    التكريم لحفظة القرآن
  • عرض 13 صورة
    تكريم الاطفال
  • عرض 13 صورة
    حفل التكريم
  • عرض 13 صورة
    وزير الاوقاف يشهد الاحتفالية
  • عرض 13 صورة
    حفل تكريم
  • عرض 13 صورة
    حفل التكريم بشرم الشيخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظّمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، احتفالية "يوم الوفاء" بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي وشهر رمضان، بحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وخلال الاحتفالية، جرى تكريم 12 من حفظة القرآن الكريم، بواقع 10 من حفظة القرآن كاملًا، وطفلين من حفظة ثلث القرآن، إضافة إلى تكريم 39 من الطلاب المتفوقين علميًا، بجوائز مادية وشهادات تقدير ودروع.

وأكد محافظ جنوب سيناء حرصَ المحافظة على تنظيم هذه الفعالية الرمضانية سنويًا تحت شعار "يوم الوفاء"، وتكريم حفظة القرآن الكريم، إيمانًا بفضل حفظ القرآن في الدنيا والآخرة.

وقدم المحافظ التهنئة لحفظة القرآن الكريم على ما بذلوه من جهد وتفوق في حفظ كتاب الله عز وجل، مشددًا على أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات القرآنية للأطفال ومشاركتهم فرحة النجاح والتكريم، لما لها من دور في إعداد جيل صالح يتحلى بأخلاق القرآن، متزود بآدابه، مهتدٍ بهديه، وهو ما يمثل أقوى عُدة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

كما قدّم المحافظ التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات السياسية، بمناسبة ذكرى عودة طابا إلى الأراضي المصرية.

من جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن ذكرى عودة طابا تمثل "يوم الوفاء" لأبناء مصر تجاه وطنهم، وحرصهم على حمايته، مقدمًا التهنئة للرئيس السيسي والقيادة السياسية بهذه الذكرى العطرة التي تعكس بطولات الشعب المصري.

وأكد وزير الأوقاف فضلَ ومكانة حامل القرآن عند الله، إذْ وجب إكرامهم، مشيرًا إلى أهمية تعظيم قيمة حفظ القرآن الكريم، والعلم والعمل والتفوق، إذ يمثل القرآن الكريم حافزًا لتشجيع الطلاب من مختلف المستويات على الحفظ والتفوق الدراسي، وإعداد نماذج مشرفة تخدم المجتمع.

بدوره، قدّم الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، التهنئة لمحافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف بمناسبة شهر رمضان، الذي وصفه بشهر العبادة والمحبة، حيث يتقارب الناس بمختلف دياناتهم، كما أنه شهر الأنوار والأفراح التي تتزين بها مصر بالتواشيح والتسابيح، فضلًا عن كونه شهر الخير والرضا، والالتزام بالصلوات والبعد عن المعاصي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة جنوب سيناء وزير الأوقاف تكريم حفظة القرآن الكريم شرم الشيخ احتفالية يوم الوفاء العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

* توصية من الإفتاء بخصوص علامات ليلة القدر
"مكالمة من فترة".. كواليس جديدة بشأن اعتزال محمد سامي
أمطار متوسطة ورعدية على بعض المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً الجمعة
صحتك في رمضان| 5 مشروبات تعزز وظائف الكلى بعد الإفطار.. "هتحس بالراحة"