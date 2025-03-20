وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظّمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، احتفالية "يوم الوفاء" بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي وشهر رمضان، بحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وخلال الاحتفالية، جرى تكريم 12 من حفظة القرآن الكريم، بواقع 10 من حفظة القرآن كاملًا، وطفلين من حفظة ثلث القرآن، إضافة إلى تكريم 39 من الطلاب المتفوقين علميًا، بجوائز مادية وشهادات تقدير ودروع.

وأكد محافظ جنوب سيناء حرصَ المحافظة على تنظيم هذه الفعالية الرمضانية سنويًا تحت شعار "يوم الوفاء"، وتكريم حفظة القرآن الكريم، إيمانًا بفضل حفظ القرآن في الدنيا والآخرة.

وقدم المحافظ التهنئة لحفظة القرآن الكريم على ما بذلوه من جهد وتفوق في حفظ كتاب الله عز وجل، مشددًا على أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات القرآنية للأطفال ومشاركتهم فرحة النجاح والتكريم، لما لها من دور في إعداد جيل صالح يتحلى بأخلاق القرآن، متزود بآدابه، مهتدٍ بهديه، وهو ما يمثل أقوى عُدة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

كما قدّم المحافظ التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات السياسية، بمناسبة ذكرى عودة طابا إلى الأراضي المصرية.

من جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن ذكرى عودة طابا تمثل "يوم الوفاء" لأبناء مصر تجاه وطنهم، وحرصهم على حمايته، مقدمًا التهنئة للرئيس السيسي والقيادة السياسية بهذه الذكرى العطرة التي تعكس بطولات الشعب المصري.

وأكد وزير الأوقاف فضلَ ومكانة حامل القرآن عند الله، إذْ وجب إكرامهم، مشيرًا إلى أهمية تعظيم قيمة حفظ القرآن الكريم، والعلم والعمل والتفوق، إذ يمثل القرآن الكريم حافزًا لتشجيع الطلاب من مختلف المستويات على الحفظ والتفوق الدراسي، وإعداد نماذج مشرفة تخدم المجتمع.

بدوره، قدّم الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، التهنئة لمحافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف بمناسبة شهر رمضان، الذي وصفه بشهر العبادة والمحبة، حيث يتقارب الناس بمختلف دياناتهم، كما أنه شهر الأنوار والأفراح التي تتزين بها مصر بالتواشيح والتسابيح، فضلًا عن كونه شهر الخير والرضا، والالتزام بالصلوات والبعد عن المعاصي.