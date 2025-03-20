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العثور على جثة شاب مشنوقًا فوق شجرة بالشرقية

07:38 م الخميس 20 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

عثر أهالي قرية العدوة، التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، على جثة شاب مشنوقًا ومعلقًا فوق شجرة في حقل زراعي، وسط ظروف غامضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد. ال"، 35 عامًا، عاطل عن العمل. وأظهرت المعاينة الأولية وجود آثار اعتداء وعنف على جسده، مما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب كان على خلاف مع أسرته منذ سنوات، ما دفعه لمغادرة المنزل، قبل أن يعود مؤخرًا ويحدث شجار بينه وبين ذويه، ليتم العثور عليه لاحقًا مشنوقًا.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الحادث لكشف ملابساته وتحديد ما إذا كانت الوفاة نتيجة انتحار أم بفعل جنائي.

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