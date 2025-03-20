محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الكهرباء لبحث التعاون وافتتاح مشروعات جديدة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في مستهل زيارته الميدانية للمحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل رفع كفاءة وتطوير الشبكة الكهربائية بمدينة الإسماعيلية، خاصة في المنطقتين الأولى والثانية، إلى جانب دعم البنية التحتية الكهربائية بالمنطقة الصناعية بمركز ومدينة القنطرة شرق. كما تناول الاجتماع مشروعات الإنارة العامة والتعاون مع الأجهزة المحلية لتنفيذ المشروعات الكهربائية بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تطلع المحافظة لتبني حلول مستدامة تجعلها نموذجًا لـ"المحافظة الخضراء"، تماشيًا مع توجه الدولة نحو تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.

وتتضمن الزيارة جولة ميدانية لعدد من المنشآت الحيوية بقطاع الكهرباء، حيث من المقرر أن يتفقد الوزير والمحافظ مركز التحكم الإقليمي لمنطقة القناة، إضافة إلى زيارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

كما سيشهدان افتتاح عدد من المشروعات الخدمية، أبرزها مركز البيانات التبادلي، ومركز خدمة المستثمرين، ومركز الطباعة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى جانب مشاركة العاملين وجبة الإفطار في أجواء رمضانية تعكس روح التقدير لجهودهم في خدمة قطاع الكهرباء بالمحافظة.