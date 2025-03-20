إعلان

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الكهرباء لبحث التعاون وافتتاح مشروعات جديدة

07:25 م الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وزير الكهرباء ومحافظ الإسماعيلية يبحثان رفع كفاءة وتطوير الشبكة الكهربائية (1)
  • عرض 4 صورة
    وزير الكهرباء ومحافظ الإسماعيلية يبحثان رفع كفاءة وتطوير الشبكة الكهربائية (4)
  • عرض 4 صورة
    وزير الكهرباء ومحافظ الإسماعيلية يبحثان رفع كفاءة وتطوير الشبكة الكهربائية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في مستهل زيارته الميدانية للمحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل رفع كفاءة وتطوير الشبكة الكهربائية بمدينة الإسماعيلية، خاصة في المنطقتين الأولى والثانية، إلى جانب دعم البنية التحتية الكهربائية بالمنطقة الصناعية بمركز ومدينة القنطرة شرق. كما تناول الاجتماع مشروعات الإنارة العامة والتعاون مع الأجهزة المحلية لتنفيذ المشروعات الكهربائية بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تطلع المحافظة لتبني حلول مستدامة تجعلها نموذجًا لـ"المحافظة الخضراء"، تماشيًا مع توجه الدولة نحو تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.

وتتضمن الزيارة جولة ميدانية لعدد من المنشآت الحيوية بقطاع الكهرباء، حيث من المقرر أن يتفقد الوزير والمحافظ مركز التحكم الإقليمي لمنطقة القناة، إضافة إلى زيارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

كما سيشهدان افتتاح عدد من المشروعات الخدمية، أبرزها مركز البيانات التبادلي، ومركز خدمة المستثمرين، ومركز الطباعة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى جانب مشاركة العاملين وجبة الإفطار في أجواء رمضانية تعكس روح التقدير لجهودهم في خدمة قطاع الكهرباء بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الإسماعيلية وزير الكهرباء اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال الدكتور محمود عصمت قطاع الكهرباء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اشتروا مسروقات.. ضبط 4 متهمين جدد في إنهاء حياة سائق بكفر الشيخ

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

* توصية من الإفتاء بخصوص علامات ليلة القدر
"مكالمة من فترة".. كواليس جديدة بشأن اعتزال محمد سامي
أمطار متوسطة ورعدية على بعض المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً الجمعة
صحتك في رمضان| 5 مشروبات تعزز وظائف الكلى بعد الإفطار.. "هتحس بالراحة"