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مديرية العمل بالإسماعيلية تسلم 10 عقود عمل لذوي الهمم

03:44 م الخميس 20 مارس 2025

مديرية العمل بالإسماعيلية تسلم 10 عقود عمل لذوي ال

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

سلّم حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، 10 عقود عمل لعدد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم للعمل بالقطاع الخاص، وذلك خلال فعالية حضرها وزير العمل، محمد جبران، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من قيادات مديرية العمل بالإسماعيلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بتفعيل القوانين المنظمة لتشغيل ذوي الهمم، وحرصها على توفير فرص عمل مناسبة لهم داخل القطاع الخاص، بما يضمن لهم الاستقلال الاقتصادي ويعزز اندماجهم المجتمعي.

وأكد حسن رداد أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة بتمكين ذوي الهمم، ودعم مشاركتهم في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وضمان حقوقهم الوظيفية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز فرصهم في سوق العمل.






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الإسماعيلية عقود عمل لذوي الهمم القطاع الخاص
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