محافظ القليوبية: غرف طوارئ وعمليات استعدادًا لعيد الفطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.

جاء ذلك حضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والعميد حسام عطوة المستشار العسكري والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني ورؤساء المدن والأحياء والسادة مديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية إقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال عيد الفطر المبارك لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة بشكل فوري.

كما وجه المحافظ السيد مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المتابعة تواجد النوبتجيات وزيادة عددهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ أيضا مدير مديرية الأوقاف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والأجهزة الأمنية وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الإستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى الصلاة عيد الفطر المبارك، كما وجه المحافظ السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية.

وتابع المحافظ توجيهاته رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية وتكثيف أعمال تقليم الأشجار والتي تعوق كشافات الإضاءة العامة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات التالفة والاهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها.

كما وجه المحافظ أيضا مديري مديرية التموين والطب البيطري المرور والرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالمنافذ والمحلات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الاحتفال بالعيد والعمل على تعديل مواعيد إنتاج مخابز المنظومة المنتجة للخبز المدعم خلال فترة العيد بمعرفة الإدارات التموينية على أن تكون المواعيد مناسبة لطبيعة الاستهلاك خلال فترة الاحتفال بالعيد والمراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة والعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع مع الاستمرار في إقامة الشوادر والمعارض ( منافذ توزيع القوات المسلحة - أمان التابعة لوزارة الداخلية - أهلا رمضان التابعة للغرفة التجارية بالقليوبية - المنافذ المتنقلة المرخصة من وزارة الزراعة.

واستكمل المحافظ توجيهاته حيث وجه سيادته السيد مدير المواقف والنقل الجماعي متابعة انتظام حركة المواصلات بين القرى والمراكز وثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين أثناء عطلة العيد.

وعلى صعيد آخر، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكيد على سرعة العمل على حث المواطنين على سداد مستحقات الدولة سواء في إبرام عقود تقنين وضع اليد لهم أو في التصالحات، الاهتمام بالمراكز التكنولوجية وصيانة أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة ترتيب الدور بهم وسرعة الرد على شكاوى المواطنين والإنتهاء من الطلبات الخاصة بهم في الأوقات المحددة لها طبقا للقانون.

وخلال الاجتماع أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير في تنفيذ المشروعات المقررة.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة الاستثمارية تمثل أولوية قصوى للمحافظة، حيث تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا على أن أي تقاعس أو تأخير في تنفيذ المشروعات سيؤثر سلبًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه المحافظ تحذيرًا شديد اللهجة إلى جميع المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، مؤكدًا على أنه سيتم تحويل أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ الخطة الاستثمارية إلى التحقيق الفوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وخلال الاجتماع ناقش اليوم محافظ القليوبية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وجرى استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقًا للصالح العام.

وأكد محافظ القليوبية أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقًا لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ على حقوقهم.

كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ القليوبية آخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية و المستوفاة للشروط، موجهًا بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.