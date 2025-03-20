تفاصيل تحطم 3 سيارات بعد سقوط جزء من عقار فى الدقهلية -صور

الدقهلية-رامي محمود:

تسبب تحطم أجزاء من عقار قديم بميدان الأديب بشارع الترعة بنطاق حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، فى تحطم 3 سيارات نتيجة سقوط بوز تانده حديد دون وجود خسائر فى الأرواح، وانتقل مسئولي قوات الإنقاذ البري والإدارة الهندسية بحي غرب لفحص العقار.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، ببلاغ الأهالي بسقوط برزو تندة عقار بميدان الأديب بشارع الترعة"دائرة القسم" وإحداث تلفيات بعد من السيارات المتوقفة.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول وقوات الإنقاذ البري التابعة لقوات لإدارة الحماية المدنية ومسئولي حي غرب المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انهيار جزء من عقار قديم ووجود تندة حديدية تسبب سقوط أجزاء العقار في سقوط الشاسيه الحديدي على عدد 3 سيارات مما تسبب في تلفها.

جرى إزالة مواطن الخطورة من العقار، وتكليف لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة بعرض المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وفحص التراخيص، كما جرى تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة نتيجة تلف السيارات.