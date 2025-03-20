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تموين الشرقية تضبط 10 أطنان أسمدة مجهولة المصدر وتحرر محاضر لمخالفات أخرى

02:30 م الخميس 20 مارس 2025

أسمدة مجهولة المصدر

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الشرقية -ياسمين عزت

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة قادتها إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير الإدارة محمد أسامة للمرور على الأنشطة التجارية بأولاد صقر، وأسفرت عن تحرير محضرين جنح بعد ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملة من ضبط المخالفين في الأسواق وتحرير عدة محاضر لهم لعدم التزامهم بتنفيذ القوانين، إذ تحرر نحو 8 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ولعدم الإعلان عن الأسعار فضلا عن عدم وجود شهادة صحية.

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

وتسعى المديرية للتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية والتموينية بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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