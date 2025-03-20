حزن في سان مارك.. مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عبوره كورنيش الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

لقى طالب مصرعه متأثرًا بإصابته بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة كامب شيزار بحي وسط.

تلقى قسم شرطة باب شرقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد اصطدام سيارة بطفل أثناء عبوره الطريق بمنطقة كامب شيزار.

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة الطفل "أدهم علي السيد" 15 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة "كلية سان مارك" أثناء عبوره الطريق المشار إليه.

جرى نقل الطفل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى في حالة حرجة إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته عقب نقله إلى المستشفى بساعات قليلة.

وسيطرت حالة من الحزن والصدمة على زملائه في المدرسة، إذ أصدرت كلية سان مارك بيان نعي جاء فيه:" تنعى كلية سان مارك ببالغ الأسى والحزن الطالب أدهم على السيد، بالصف الثاني الإعدادي .. وترجو من الله أن يتغمده بواسع رحمته".

ونعت أكاديمية كرة اليد الطفل الراحل والذي كان يلعب بنادي باكوس في الإسكندرية ضمن فريق 2010 لكرة اليد، ووصفت الحادث بالأليم، داعية الله أن يلهم أسرته الصبر والسوان.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة باب شرقي بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.