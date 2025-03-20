6 قرارات من النيابة العامة بشأن حريق جراج الخصوص -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت نيابة قسم الخصوص، انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق شب في جراج سيارات بأرض فضاء بجوار مدرسة عمر مكرم دائرة القسم.

وطلبت النيابة تقدير الخسائر والتلفيات ومعرفة عما إذا كان الحريق متعمد من عدمه، وفحص ملف الجراج وعما إذا كان مرخصا من الوحدة المحلية، وسؤال المسؤول عنه وحارس الجراج وشهود العيان.

كما كشفت المعاينة، أن الحريق أسفر عن احتراق 15 سيارة و3 تروسيكل وعربة كارو ورجحت الأجهزة الأمنية أن أسباب اندلاع الحريق ماس كهربائي في إحدى السيارات وامتد إلى باقي السيارات في الموقف.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخصوص وإدارة المرور برفع السيارات المحترقة من الشارع.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب، صباح اليوم الخميس، في جراج سيارات بمنطقة الخصوص دون وقوع إصابات فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 22 سيارة إطفاء و4 خزانات مياه استراتيجية إلى موقع الحريق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل، وانبعاث أدخنة كثيفة تغطي سماء المدينة وتبين أن الحريق بمنطقة حوض الحنة الخصوص"أرض أوقاف" على مساحة 1000 متر.

وتمت السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتداده إلى المبانى المجاورة، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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