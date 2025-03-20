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حملة مكبرة في بورسعيد.. هدم 10 مخالفات على أراضي الدولة- صور

12:14 م الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هدم 10 مخالفات على أراضي الدولة
  • عرض 5 صورة
    هدم 10 مخالفات على أراضي الدولة
  • عرض 5 صورة
    هدم 10 مخالفات على أراضي الدولة
  • عرض 5 صورة
    هدم 10 مخالفات على أراضي الدولة
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، بمشاركة مديرية الأمن، وحي الجنوب، حملة مكبرة، اليوم الخميس، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 مزارع سمكية بالمخالفة لحرم الطريق بمساحة 25 فدان بجمعية "تنيس" بقرية الفتح جنوب بورسعيد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعدين وإلزامهم بإعادة الشيء إلى أصله على نفقتهم الخاصة والعمل على عدم تكرار تلك المخالفات، ومحاسبة المخالفين.

كما جرى هدم 3 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 4350 متر مربع بقرية "العبابدة" التابعة للمراقبة العامة بقطاع الاستصلاح، وتم إتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين.

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بورسعيد مخالفات على أراضي الدولة إزالة التعديات على الأراضي
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