لرفع مستوى الوعي المائي.. "صرف الإسكندرية" تنظم 68 حملة توعية ميدانية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن تنفيذ 68 حملة توعية ميدانية واستطلاع رأي بمراكز خدمة العملاء في مختلف أحياء المحافظة، استفاد منها 110 ألف مواطن.

وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه جرى تنظيم الحملات بالتعاون مع رؤساء الأحياء والإدارات المختصة، لقياس رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن الحملات التوعوية ركزت على عدة محاور رئيسية من بينها التعريف بخدمة الخط الساخن 175 لتلقي الشكاوى والاستفسارات، والاستخدام الصحيح لشبكة الصرف الصحي، فضلًا عن نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين المواطنين.

وأضاف أن هذه الحملات تهدف إلى رفع مستوى الوعي المائي لدى جميع فئات المجتمع، والاستجابة السريعة لمشاكل المواطنين، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل وتحسين كفاءة البنية التحتية للصرف الصحي بالمحافظة.