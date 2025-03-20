مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بأخرى نقل ثقيل "تريلا"، على طريق "بني سويف- الفيوم " الجديد، اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص، بأخرى نقل ثقيل "تريلا"، على طريق الفيوم الجديد، ووقوع إصابات و وفيات، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع «عزة م. ج.»، 55 عامًا، و«سيد ص. ص.»، 68 عامًا، وجثتين مجهولتي الهوية، وإصابة محمد مصطفى محمد 35 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمود عزت محمد 32 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، و ريناد عادل إبراهيم 23 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، وأشرف ممدوح علي31 عامًا، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وإسلام فؤاد عبدالله 25 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب مينا رزق غبريال 34 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، وإيمان عثمان محمد 44 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمود أمل محمود 32 عامًا، سحجات واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وشخص مجهول الهوية مصاب بغيبوبة تامة، مصابين آخرين رفضا النقل.

جرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.