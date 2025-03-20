"15 سيارة على الحديدة".. 11 صورة ترصد حريق جراج الخصوص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت التحريات الأولية لحريق جراج بدائرة قسم شرطة الخصوص، اندلاع الحريق بسبب ماس كهربائي داخل الجراج، مما أسفر عن حريق 15 سيارة مختلفة الأنواع وعدد 3 تروسيكلات.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية على حريق داخل جراج بدائرة قسم شرطة الخصوص، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من الاهالى باندلاع حريق بجراج بدائرة قسم الخصوص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف، وجرى السيطرة على الحريق ب 22 سيارة إطفاء.

وكشفت المعاينة الأولية، نشوب حريق بجراج خاص بمنطقة حوض الحنة الخصوص (أرض أوقاف) على مساحة 1000 متر تقريبا بإحدى السيارات وأسفر الحريق عن تفحم 15 سيارة و3 تروسيكل.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

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