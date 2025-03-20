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انقلاب سيارة نقل على كوبري قليوب -صور

10:22 ص الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    انقلاب سيارة نقل على كوبري قليوب
  • عرض 3 صورة
    انقلاب سيارة نقل على كوبري قليوب
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الزراعي "القاهرة ـ الإسكندرية"، انقلاب سيارة نقل بمقطورة بمطلع كوبري قليوب في اتجاه الإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، لرفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات بعد أن تسبب الحادث في تكدس مروري وسط انتشار رجال المرور لتجنيب آثار التصادم نهر الطريق وسحب الكثافات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بلاغا بالحادث، وجرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، ودفعت القوات المعنية بعدد من المعدات لرفع آثار الحادث.

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القليوبية كوبري قليوب انقلاب سيارة
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