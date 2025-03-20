"كان رايح يزور حماته".. مقتل شاب على يد قهوجي أمام مستشفى فاقوس- صور



الشرقية -ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، طعنًا بسلاح أبيض على يد مالك كشك "شاي" أمام مستشفى فاقوس العام.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يُفيد بمصرع شاب على يد قهوجي "مالك كشك مشروبات ساخنة" أمام مستشفى فاقوس العام.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة والفحص، مصرع شاب يُدعى "محمود حسن"، 30 عاما، من قرية بمركز فاقوس.

كما تبين من التحريات أن الشاب كان ينتظر أمام المستشفى لزيارة حماته، إلا أن خلاف دار بينه وبين قهوجي لديه كشك مشروبات أمام المستشفى، واستل القهوجي سلاحه بعد احتدام الخلاف بينهما وطعن الشاب فأدى إلى وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.