تشييع جثمان الطفل ضحية سقوط سقف غرفة درس خصوصي على التلاميذ بالدقهلية - صور

الدقهليةـ رامي محمود:

شيّع المئات من أهالي قرية الربعمائة 2 بنطاق مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الطفل محمد أحمد رجب، ٧ سنوات، والذي لقي مصرعه متأثرًا بإصابته جراء سقوط سقف غرفة يتلقى بداخلها درس خصوصي بعزبة سمعان، مما أدى إلى وفاته وإصابة 17 آخرين.

خرج الجثمان بعد أداء صلاة الجنازة عليه من المسجد الكبير بقرية الربعمائة ٢ وسط مشهد مهيب وانهيار أسرة الطفل حتى توديعه إلى مثواه الأخير بمقابر الشيخ أحمد، وسط ترديد دعوات بأن يجعله الله شفيعًا لوالديه، وفرحًا وسعادةً لهما يوم يلقونه، وأن يكون طيرًا من طيور الجنة، وقبره روضةً من رياض الجنة، ويلهم أهله الصبر والاحتساب".

كانت النيابة العامة قد أمرت باستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه، وذلك بعد سؤال أهليته وعدم اتهامهم لأحد بالضلوع في الحادث أو وجود شبهة جنائية، كما رفض أسر التلاميذ ضحايا الحادث اتهام المُعلمة أو مالك الغرفة والمنزل الذي تسبب انهيار جزء من السور الخاص به وسقوطه على الغرفة، بالضلوع أو التسبب في الحادث.

وأكد أولياء أمور التلاميذ خلال سؤالهم بمحضر الشرطة، عدم مسؤلية المُعلمة "دعاء. ص.ا" 43 عامًا، أو "حسن. ع" مالك العقار الملاصق للغرفة وأيضًا مالك الغرفة التي استأجرتها المعلمة لإعطاء دروس بها، مؤكدين أن الحادث قضاء وقدر ونتيجة للعوامل الجوية من رياح وتقلبات.