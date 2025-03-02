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كانت بتعلق زينة رمضان.. سقوط فتاة من عقار في أسوان

09:15 م الأحد 02 مارس 2025

سيارة اسعاف

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أسوان - إيهاب عمران:

أُصيبت فتاة، اليوم الأحد، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث أثناء تعليق زينة رمضان بمنطقة المحمودية السكنية بمدينة أسوان.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان بسقوط فتاة من شرفة منزلها، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى الموقع.

وتبيّن أن الفتاة (22 عامًا) فقدت توازنها أثناء تعليق الزينة، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بكسور، وجرى نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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سقوط فتاة زينة رمضان محمد أبو الليل مدير أمن أسوان
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