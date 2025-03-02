محافظ القليوبية يطلق مبادرة لمد المساجد بمصاحف جديدة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن

دشّن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مبادرة لاستبدال المصاحف المستهلكة بمصاحف جديدة داخل مساجد المحافظة، في إطار جهود التحالف الوطني لدعم مبادرة عودة الكتاتيب، التي أطلقها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وشهد تدشين المبادرة اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ياسر حلمي غياتي، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من المسؤولين التنفيذيين وأعضاء التحالف الوطني.

وتستهدف المرحلة الأولى توفير ألف مصحف جديد، على أن يتم استكمال باقي المراحل خلال شهر رمضان.

وأكد المحافظ أهمية المبادرة في دعم المساجد والكتاتيب، مشيدًا بجهود المجتمع المدني في تعزيز القيم الدينية ونشر روح المحبة والسلام.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن هذه الخطوة تُنفذ لأول مرة في تاريخ الوزارة، ما يعكس الدور الحيوي للمجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية.

وأشار أحمد شعلان، منسق التحالف الوطني بالقليوبية، إلى أن المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي للتحالف، للمساهمة في توفير الدعم للمساجد والفئات الأكثر احتياجًا، ضمن سلسلة مبادرات مستمرة على مدار العام.