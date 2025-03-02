ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري ومخدرات في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

ألقت الأجهزة الأمنية في الأقصر القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة، وبحوزته سلاح ناري وكميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ يفيد بضبط المدعو ج.م.أ، 52 عامًا، عاطل، مقيم في نجع الشيخ بمركز البياضية، وله سجل جنائي في أربع قضايا سابقة تتعلق بحيازة أسلحة ومخدرات وقضايا آداب.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة البياضية من ضبط المتهم، وبحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات نارية، و1.5 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و400 قرص تامول مخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واستخدام السلاح للدفاع عن النفس، فيما تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.