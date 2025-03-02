كشف غموض العثور على جثة مسنّة مبتورة اليد في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية في بني سويف في كشف ملابسات مقتل سيدة مسنّة داخل منزلها بقرية الشريف التابعة لمركز ببا، حيث تبين أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة.

تلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة وطنية م. ع، 61 عامًا، داخل منزلها، وقد بُترت يدها وسُرقت مشغولاتها الذهبية. وعلى الفور، شُكّل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

أسفرت التحريات عن تورط رجاء ب. ع، 42 عامًا، في ارتكاب الجريمة، حيث قامت بكتم أنفاس الضحية بواسطة بطانية قبل سرقتها، بسبب معاناتها من ضائقة مالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت على صداقة وثيقة بالمجني عليها، وكانت تزورها باستمرار. وفي ليلة الحادث، طلبت قضاء الليل في منزل الضحية بدلًا من العودة إلى عزبتها في وقت متأخر، ثم أقدمت على قتلها وسرقة خاتمين ذهبيين ومبلغ 2600 جنيه قبل أن تلوذ بالفرار.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، التي أقرت بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.