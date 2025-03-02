محافظ الدقهلية يتجول فى شوارع المنصورة ويكلف برفع مخلفات القمامة

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، حالة النظافة والإشغالات بشوارع مدينة المنصورة، ووجه بتكثيف أعمال رفع القمامة أولا بأول وشدد علي أهمية رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية للمشاة والمركبات.

وتفقد محافظ الدقهلية، خلال الجولة أعمال تطوير حمام السباحة بشارع الجلاء،والتابع لمديرية التربية والتعليم ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لافتتاحه خلال أيام لدخوله الخدمة ليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمة للرواد.

شملت جولة محافظ الدقهلية، عدد من الشوارع،ش المشايه، ش الجمهوريه، ش جيهان، ش الترعه، ش كلية أداب، ش الجلاء، ش الثانوية والتقى بالمواطنين وعمال النظافة واستمع إليهم، ووجه بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار المظهر الحضاري للمدينة.

وتفقد محافظ الدقهلية، مساكن الجلاء وأكد على ضرورة استمرار رفع أي تجمعات قمامة بالمنطقة ومحيطها، والحفاظ على نظافة المكان من خلال منظومة النظافة المعمول بها في مختلف المناطق وعلى مستوى المحافظة.