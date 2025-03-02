إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الواصل بين قريتي "كفر دميرة الجديد- وميت زنقر" بنطاق مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وجرى إيداع المصابين بمستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق (بلقاس - ميت زنقر)، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة: “ميرفت إبراهيم الدسوقي 74 عاما مقيمة المنصورة ومصاب باشتباه كسر بالترقوة؛ سنية محمود محمد عبيد 43 عاما مقيمة شاوه ومصابة بأزمة تنفسية وكدمات متفرقة بالجسم ؛محمد محمود ناجي 36 عاما مقيم المنصورة ومصاب بجرح متهتك بإصبع اليد اليسرى؛ ويوسف عبد العزيز إبراهيم عبد الهادي 13 عاما مقيم المنصورة ومصاب بجرح قطعي باليد اليمني، وعمر عبد العزيز عامين مصاب بجرح بالرأس.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.